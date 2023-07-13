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WP написала, что Зеленский разозлил делегацию США на саммите НАТО. Госдеп прокомментировал

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:23
WP написала, что Зеленский разозлил делегацию США на саммите НАТО. Госдеп прокомментировал - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что относятся с пониманием к тому, что президент Владимир Зеленский хочет получить максимум для обороны от россиян. Об этом сообщила представитель Госдепа Андреа Талан в эфире Радио Свобода.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники написала, что члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разозлены постом Зеленского, где он раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.
По словам Талан, США понимают, что украинский лидер делает все возможное для обороны Украины, чтобы она имела вооружения и помощь. 
"Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", — сказала дипломат. 

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Дмитрий Гриниченко
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