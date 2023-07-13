WP написала, что Зеленский разозлил делегацию США на саммите НАТО. Госдеп прокомментировал
13.07.2023, 12:23
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
В Государственном департаменте США заявили, что относятся с пониманием к тому, что президент Владимир Зеленский хочет получить максимум для обороны от россиян. Об этом сообщила представитель Госдепа Андреа Талан в эфире Радио Свобода.
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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники написала, что члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разозлены постом Зеленского, где он раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.
По словам Талан, США понимают, что украинский лидер делает все возможное для обороны Украины, чтобы она имела вооружения и помощь.
"Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", — сказала дипломат.
- Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.
- НАТО опубликовала совместное коммюнике саммита лидеров Альянса по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с Россией, Ираном, Китаем и Беларусью.
- Секретарь СНБО Данилов об итогах саммита НАТО: На мечтах россиян о Российской империи поставлен крест.
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