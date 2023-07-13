WP написала, що Зеленський розлютив делегацію США на саміті НАТО. У Держдепі прокоментували

У Державному департаменті США заявили, що ставляться з розумінням до того, що президент Володимир Зеленський хоче отримати максимум для оборони від росіян. Про це повідомила представник Держдепу Андреа Талан в ефірі Радіо Свобода.

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Раніше газета The Washington Post з посиланням на неназвані джерела написала, що члени американської делегації на саміті НАТО у Вільнюсі були розлючені постом Зеленського, де він розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

За словами Талана, США розуміють, що український лідер робить все можливе для оборони України, щоб вона мала озброєння та допомогу.

"Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже хороші друзі й розуміємо один одного", — сказала дипломат.

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