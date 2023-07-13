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Глава Пентагона не сомневается, что Украина вольется в НАТО после войны

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:20
Глава Пентагона не сомневается, что Украина вольется в НАТО после войны - Фото
Ллойд Остин (Фото - скриншот из видео)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина вступит в НАТО после войны. Об этом Остин сказал в интервью CNN.

В Вильнюсе 13 июля, отвечая на вопрос журналиста CNN, глава Пентагона заявил, что не сомневается в том, что Украина вступит в НАТО, как только ее война с Россией закончится.

"Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом", – сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что еще предстоит проделать работу по приведению украинского оборудования и подготовки в соответствие со стандартами НАТО.

"Мы делаем эту работу сейчас, пока они ведут войну, – сказал Остин. – Надо будет сделать еще больше, чтобы обеспечить им полный набор возможностей".

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Наталья Медведева
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