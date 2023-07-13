Глава Пентагону не сумнівається, що Україна увіллється в НАТО після війни
13.07.2023, 12:20
Ллойд Остін (Фото - скриншот із відео)
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вступить до НАТО після війни. Про це Остін сказав в інтерв'ю CNN.
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У Вільнюсі 13 липня, відповідаючи на запитання журналіста CNN, глава Пентагону заявив, що не сумнівається, що Україна вступить до НАТО, як тільки її війна з Росією закінчиться.
"Ми чули, що майже кожна країна у залі говорила про це", – сказав Остін.
Міністр оборони США додав, що ще доведеться провести роботу з приведення українського обладнання та підготовки у відповідність до стандартів НАТО.
"Ми робимо цю роботу зараз, поки вони ведуть війну, – сказав Остін. – Треба буде зробити ще більше, щоб забезпечити їм повний набір можливостей".
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