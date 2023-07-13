Глава Пентагону не сумнівається, що Україна увіллється в НАТО після війни

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вступить до НАТО після війни. Про це Остін сказав в інтерв'ю CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Вільнюсі 13 липня, відповідаючи на запитання журналіста CNN, глава Пентагону заявив, що не сумнівається, що Україна вступить до НАТО, як тільки її війна з Росією закінчиться.

"Ми чули, що майже кожна країна у залі говорила про це", – сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що ще доведеться провести роботу з приведення українського обладнання та підготовки у відповідність до стандартів НАТО.

"Ми робимо цю роботу зараз, поки вони ведуть війну, – сказав Остін. – Треба буде зробити ще більше, щоб забезпечити їм повний набір можливостей".

Читайте також: "Зради Байдена та Шольца не буде". Що везе Зеленський із Вільнюса

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.