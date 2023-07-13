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Глава Пентагону не сумнівається, що Україна увіллється в НАТО після війни

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 12:20
Глава Пентагону не сумнівається, що Україна увіллється в НАТО після війни - Фото
Ллойд Остін (Фото - скриншот із відео)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вступить до НАТО після війни. Про це Остін сказав в інтерв'ю CNN.

У Вільнюсі 13 липня, відповідаючи на запитання журналіста CNN, глава Пентагону заявив, що не сумнівається, що Україна вступить до НАТО, як тільки її війна з Росією закінчиться.

"Ми чули, що майже кожна країна у залі говорила про це", – сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що ще доведеться провести роботу з приведення українського обладнання та підготовки у відповідність до стандартів НАТО.

"Ми робимо цю роботу зараз, поки вони ведуть війну, – сказав Остін. – Треба буде зробити ще більше, щоб забезпечити їм повний набір можливостей".

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Наталія Медведєва
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