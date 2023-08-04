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Начались переговоры с США о гарантиях безопасности. Госдеп назвал акценты

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 08:59
Начались переговоры с США о гарантиях безопасности. Госдеп назвал акценты - Фото
Фото: Офис президента

Соединенные Штаты и Украина начали переговоры по двусторонним обязательствам в области безопасности. Об этом сообщает Госдепартамент США.

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Как отмечается, представители Государственного департамента, Министерства обороны и Совета национальной безопасности США встретились с украинскими коллегами, чтобы начать переговоры о долгосрочных обязательствах в области безопасности между двумя странами.

В Госдепе пояснили, на чем будут сфокусированы двусторонние обязательства в области безопасности:

- на обеспечении Украины устойчивыми силами, способными защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем;

- на поддержке и повышении эффективности и прозрачности украинских оборонных институтов и промышленности; 

- на поддержке программы реформ, которая будет способствовать эффективному управлению, необходимому для продвижения к евроатлантическим целям Украины.

Сообщается, что обсуждения проходят в рамках совместной декларации G7 о поддержке Украины, которая направлена на официальное оформление постоянной поддержки США украинского государства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о начале переговоров поздно вечером 3 августа.

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

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Наталья Медведева
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