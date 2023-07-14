Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте заявил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые западные союзники согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, должны "эффективнее всего убедить" российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Его цитирует CNN.

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По убеждению Блинкена, обязательства стран НАТО "могут быть лучшим способом убедить Путина, что он не сможет каким-либо образом продержаться дольше Украины и десятков стран, поддерживающих Украину".

По словам госсекретаря США, гарантии безопасности также могут быть "лучшим способом поскорее завершить войну".

"Пока он (Путин. – Ред.) продолжает верить, что каким-то образом победит, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, является лучшим способом этого добиться", – заявил Блинкен.

LIGA.net писала, что означают для Украины гарантии безопасности от стран G7.

11 июля 2023 года Блинкен заявил, что Украина была бы "беззащитной", если бы Штаты не приняли решение о передаче ВСУ "спорным" кассетным боеприпасам.

Президент США Джо Байден назвал гарантии безопасности для Украины силой для стабильности и сдерживания угроз.

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