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Байден: Гарантии безопасности для Украины – сила для стабильности и сдерживания угроз

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 17:13
Байден: Гарантии безопасности для Украины – сила для стабильности и сдерживания угроз - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Сегодня, 12 июля, в Вильнюсе страны Большой семерки представили гарантии безопасности для Украины. Президент США Джо Байден назвал их силой для стабильности и сдерживания угроз. Брифинг транслировался в прямом эфире.

О гарантиях безопасности для Украины от стран G7 рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Они включают поставки Украине вооружений; обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией; сотрудничество в области кибербезопасности и другое.

Гарантии безопасности еще не подписаны. Представлена только соответствующая декларация.

Байден заявил, что члены Большой семерки выступили с совместной декларацией, "чтобы дать понять, что наша поддержка будет продолжаться долго в будущем".

Президент США подчеркнул, что "мы не ждем" завершения процесса вступления Украины в НАТО, прежде чем гарантировать ей долгосрочные обязательства в области безопасности.

"Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая страна, желающая участвовать, будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах в области безопасности с Украиной и по отношению к ней. Мы собираемся помочь Украине создать сильную, дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море. ... Это будет силой стабильности в регионе и сдерживанием любых угроз", – сказал Байден.

Президент США пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за "зонтик безопасности" и отметил, что Украина ждет именно двухсторонних гарантий.

"Лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО", – сказал Зеленский.

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийджо байденгарантии безопасности
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