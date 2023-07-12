Байден: Гарантии безопасности для Украины – сила для стабильности и сдерживания угроз
Сегодня, 12 июля, в Вильнюсе страны Большой семерки представили гарантии безопасности для Украины. Президент США Джо Байден назвал их силой для стабильности и сдерживания угроз. Брифинг транслировался в прямом эфире.
О гарантиях безопасности для Украины от стран G7 рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Они включают поставки Украине вооружений; обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией; сотрудничество в области кибербезопасности и другое.
Гарантии безопасности еще не подписаны. Представлена только соответствующая декларация.
Байден заявил, что члены Большой семерки выступили с совместной декларацией, "чтобы дать понять, что наша поддержка будет продолжаться долго в будущем".
Президент США подчеркнул, что "мы не ждем" завершения процесса вступления Украины в НАТО, прежде чем гарантировать ей долгосрочные обязательства в области безопасности.
"Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая страна, желающая участвовать, будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах в области безопасности с Украиной и по отношению к ней. Мы собираемся помочь Украине создать сильную, дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море. ... Это будет силой стабильности в регионе и сдерживанием любых угроз", – сказал Байден.
Президент США пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за "зонтик безопасности" и отметил, что Украина ждет именно двухсторонних гарантий.
"Лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО", – сказал Зеленский.
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- 11-12 июля проходит саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net ведет онлайн-хронику с важнейшими событиями этого мероприятия.
- 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашения. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.
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