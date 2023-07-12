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США: Украина станет членом НАТО, мы дали ясно это понять. Какие бы расчеты не делал Путин

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 14:41
США: Украина станет членом НАТО, мы дали ясно это понять. Какие бы расчеты не делал Путин - Фото
Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Украина станет членом НАТО, какие бы расчеты не делал диктатор Владимир Путин. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, какие бы расчеты не делал Путин, ему достаточно взглянуть на военную помощь Украине от союзников, которая "очень пригодилась на поле боя". 

Он отметил, что перед началом большой войны Россия требовала обязательств, что Украина никогда не вступит в НАТО. 

"Мы ясно дали понять, что это не обсуждалось, что мы придерживаемся политики открытых дверей НАТО. Сегодня мы подтверждаем это обязательство, и сегодня мы ясно дали понять, что Украина станет членом НАТО", — резюмировал дипломат.

  • Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
  • 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

Читайте хронику: Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине, Зеленский и Байден

Дмитрий Гриниченко
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