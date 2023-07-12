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США: Україна стане членом НАТО, ми дали чітко це зрозуміти. Які б розрахунки не робив Путін

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 14:41
США: Україна стане членом НАТО, ми дали чітко це зрозуміти. Які б розрахунки не робив Путін - Фото
Метью Міллер (Фото: скриншот із відео)

У Державному департаменті США заявили, що Україна стане членом НАТО, які б розрахунки не робив диктатор Володимир Путін. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, яких би розрахунків не робив Путін, йому достатньо поглянути на військову допомогу Україні від союзників, яка "дуже знадобилася на полі бою".

Він зазначив, що перед початком великої війни Росія вимагала зобов'язань, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

"Ми чітко дали зрозуміти, що це не обговорювалося, що ми дотримуємося політики відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми підтверджуємо це зобов'язання, і сьогодні ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО", — резюмував дипломат.

  • Україна неодноразово говорила, що хоче отримати у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
  • Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.
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Читайте хроніку: Саміт НАТО. Які союзники та які гарантії дають Україні, Зеленський та Байден

Дмитро Гриниченко
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