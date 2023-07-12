Байден: Гарантії безпеки для України – сила для стабільності та стримування загроз

Сьогодні, 12 липня, у Вільнюсі країни Великої сімки оголосили гарантії безпеки для України. Президент США Джо Байден назвав їх силою для стабільності та стримування загроз. Брифінг транслювався у прямому ефірі.

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Про гарантії безпеки для України від країн G7 розповів прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Вони містять постачання Україні озброєнь; навчання українських військових, обмін розвідувальною інформацією; співробітництво у галузі кібербезпеки тощо.

Гарантії безпеки ще не підписано. Представлено лише відповідну декларацію.

Байден заявив, що члени Великої сімки виступили зі спільною декларацією, "щоб дати зрозуміти, що наша підтримка триватиме довго у майбутньому".

Президент США підкреслив, що "ми не чекаємо" на завершення процесу вступу України до НАТО, перш ніж гарантувати їй довгострокові зобов'язання в галузі безпеки.

"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн та будь-яка інша країна, яка бажає брати участь, вестиме переговори про довгострокові двосторонні зобов'язання в галузі безпеки з Україною та щодо неї. Ми збираємося допомогти Україні створити сильну, дієздатну оборону на суші, у повітрі та на морі. ... Це буде силою стабільності в регіоні та стримуванням будь-яких загроз", – сказав Байден.

Президент США пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно.

Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за "парасольку безпеки" і зазначив, що Україна чекає саме на двосторонні гарантії.

"Найкраща гарантія для України – це членство в НАТО", – сказав Зеленський.

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