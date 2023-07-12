RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден: Гарантії безпеки для України – сила для стабільності та стримування загроз

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 17:13
Байден: Гарантії безпеки для України – сила для стабільності та стримування загроз - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Сьогодні, 12 липня, у Вільнюсі країни Великої сімки оголосили гарантії безпеки для України. Президент США Джо Байден назвав їх силою для стабільності та стримування загроз. Брифінг транслювався у прямому ефірі.

Про гарантії безпеки для України від країн G7 розповів прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Вони містять постачання Україні озброєнь; навчання українських військових, обмін розвідувальною інформацією; співробітництво у галузі кібербезпеки тощо.

Гарантії безпеки ще не підписано. Представлено лише відповідну декларацію.

Байден заявив, що члени Великої сімки виступили зі спільною декларацією, "щоб дати зрозуміти, що наша підтримка триватиме довго у майбутньому".

Президент США підкреслив, що "ми не чекаємо" на завершення процесу вступу України до НАТО, перш ніж гарантувати їй довгострокові зобов'язання в галузі безпеки.

"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн та будь-яка інша країна, яка бажає брати участь, вестиме переговори про довгострокові двосторонні зобов'язання в галузі безпеки з Україною та щодо неї. Ми збираємося допомогти Україні створити сильну, дієздатну оборону на суші, у повітрі та на морі. ... Це буде силою стабільності в регіоні та стримуванням будь-яких загроз", – сказав Байден.

Президент США пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно.

Президент Володимир Зеленський подякував союзникам за "парасольку безпеки" і зазначив, що Україна чекає саме на двосторонні гарантії.

"Найкраща гарантія для України – це членство в НАТО", – сказав Зеленський.

Читайте також: Що означає гарантії безпеки для України від G7 – пояснення ОП

Читайте також: США: Україна стане членом НАТО, ми дали ясно це зрозуміти. Які б розрахунки не робив Путін

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийДжо Байденгарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 