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"Заговор Запада": Лавров "набросился" на Борреля – тот призвал вывести войска из Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 18:37
Жозеп Боррель (Фото: ЭРА)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствовавшему там министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины, на что тот ответил агрессией. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

Боррель подчеркнул, что российский глава МИД ответил "агрессивно" на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска.

Кроме того, добавляет глава евродипломатии, Лавров начал говорить, что эти призывы – "заговор Запада".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ за кулисами мероприятия отметил, что присутствие Лаврова там не является "ни конструктивным, ни продуктивным".

Он также заявил, что фокус России "абсолютно негативный", а ее подход базируется исключительно на обвинении США в "каждой проблеме мира".

  • 15 июня 2023 журналисты УП в расследовании заявили, что родственники Лаврова имеют недвижимость в Испании.

Читайте также: Лавров угрожает Украине из-за F-16. Кулеба: Мы получим самолеты, а Россия проглотит это

Милана Головань
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войнаСергей ЛавровагрессияЖозеп БоррельЭнтони Блинкен
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