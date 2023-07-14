"Заговор Запада": Лавров "набросился" на Борреля – тот призвал вывести войска из Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствовавшему там министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с призывом вывести российские войска из Украины, на что тот ответил агрессией. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

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Боррель подчеркнул, что российский глава МИД ответил "агрессивно" на призывы к Москве прекратить войну против Украины и вывести оттуда свои войска.

Кроме того, добавляет глава евродипломатии, Лавров начал говорить, что эти призывы – "заговор Запада".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ за кулисами мероприятия отметил, что присутствие Лаврова там не является "ни конструктивным, ни продуктивным".

Он также заявил, что фокус России "абсолютно негативный", а ее подход базируется исключительно на обвинении США в "каждой проблеме мира".

15 июня 2023 журналисты УП в расследовании заявили, что родственники Лаврова имеют недвижимость в Испании.

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