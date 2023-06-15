Украинская правда опубликовала видеорасследование о собственности представителей российской элиты в Испании.

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УП со ссылкой на собственные источники утверждает о двух квартирах в Каталонии, записанных на родителей Александра Винокурова, предпринимателя и зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Винокуров принял участие во встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Винокуров находится под санкциями ЕС, но его родители и жена – нет, поэтому могут посещать эту недвижимость.

Журналисты также обнаружили объекты недвижимости российского режиссера и пропагандиста Никиты Михалкова и его родственников.

В частности, семье Михалкова принадлежит вилла в элитном коттеджном городке в провинции Андалусия.

Также дочь пропагандиста имеет три квартиры в испанском городе Аликанте.

На самого Михалкова записана часть недвижимости на территории элитного комплекса с пятизвездочной гостиницей и клиникой в городе Алфас-дель-Пи.

Отмечается, что в декабре 2022 года Михалков попал под санкции Евросоюза: он не может продавать или переписывать на других владельцев недвижимость, которой владеет в ЕС.

6 июня 2023 года Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева в комендантский час.

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