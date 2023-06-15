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УП знайшла нерухомість родичів Лаврова і путініста Михалкова в Іспанії – відео видео

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15.06.2023, 07:37
Відео: УП
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Українська правда опублікувала відеорозслідування про власність представників російської еліти в Іспанії.

УП з посиланням на власні джерела стверджує про дві квартири в Каталонії, записані на батьків Олександра Винокурова, підприємця та зятя міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова

Винокуров брав участь у зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Винокуров перебуває під санкціями ЄС, але його батьки та дружина – ні, тому можуть відвідувати цю нерухомість.

Журналісти також знайшли об'єкти нерухомості російського режисера та пропагандиста Микити Михалкова та його родичів.

Зокрема, родині Михалкова належить вілла в елітному котеджному містечку у провінції Андалусія.

Також донька пропагандиста має три квартири в іспанському місті Аліканте.

На самого Михалкова записана частина нерухомості на території елітного комплексу з п'ятизірковим готелем та клінікою в містечку Л'Алфас-дел-Пі.

Зазначається, що в грудні 2022 року Михалков потрапив під санкції Євросоюзу: наразі він не може продавати або переписувати на інших власників нерухомість, якою володіє в ЄС.

  • 6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва у комендантську годину.

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Артем Джеріпа
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