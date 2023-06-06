Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у столичних ресторанах у комендантську годину.

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Журналісти заявляють, що деякі столичні заклади працюють у комендантську годину, за даними джерел, робота не припиняється навіть під час постійних нічних ударів Росії по Києву в останній місяць.

"Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають стежити за дотриманням комендантської години", — сказано у матеріалі.

У сюжеті можна побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Нікорака, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

2 червня було повідомлено про підозру чотирьом особам – першій заступниці глави Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

3 червня суд відправив під цілодобовий арешт директора поліклініки, заступника директора поліклініки й першу заступницю глави Деснянської РДА. Охоронця поліклініки суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави.

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