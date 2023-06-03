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Зачинене укриття у Києві. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним

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03.06.2023, 12:42
Зачинене укриття у Києві. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним - Фото
Літній чоловік сидить над тілом загиблої онуки (Фото: Сергій Окунєв)
доповнено

У Києві суд відправив під цілодобовий арешт директора поліклініки у Деснянському районі Києва, біля зачиненого укриття якої в ніч проти 1 червня загинули три людини, зокрема дитина. Про це повідомляє Суспільне.

2 травня поліція Києва повідомила про підозру чотирьом особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

Вони підозрюються у службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

ДОПОВНЕНО о 12:51. Кореспондент Суспільного повідомив, що під домашній арешт на два місяці також відправили заступника директора поліклініки з технічної частини.

ДОПОВНЕНО о 13:09. Охоронця поліклініки в Деснянському районі суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави, повідомив кореспондент Суспільного.

Він визнав свою провину: сказав, що після початку тривоги пішов відкривати двері поліклініки, аби впустити людей, але не встиг.

ДОПОВНЕНО о 13:47. Першу заступницю Деснянської РДА також відправили під цілодобовий домашній арешт.

  • Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. 

Читайте також: Укриття Києва. Кличко заявив про "спільну відповідальність", але звинуватив ОП і Слугу народу

Мілана Головань
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судвійнадиректорукриттядеснянський район
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