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Закрытое укрытие в Киеве. Суд отправил под арест директора поликлиники и его заместителя

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03.06.2023, 12:42
Закрытое укрытие в Киеве. Суд отправил под арест директора поликлиники и его заместителя - Фото
Пожилой мужчина сидит над телом погибшей внучки (Фото: Сергей Окунев)
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В Киеве суд отправил под круглосуточный арест директора поликлиники в Деснянском районе Киева, возле закрытого укрытия которой в ночь на 1 июня погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает Суспільне.

2 мая полиция Киева сообщила о подозрении четырем лицам – первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

Они подозреваются в служебной халатности и оставлении в опасности.

ДОПОЛНЕНО в 12:51. Корреспондент Общественного сообщил, что под домашний арест на два месяца также был отправлен заместитель директора поликлиники по технической части.

ДОПОЛНЕНО в 13:09. Охранник поликлиники в Деснянском районе суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщил корреспондент Общественного.

Он признал свою вину: сказал, что после начала тревоги пошел открывать дверь поликлиники, чтобы уронить людей, но не успел.

  • Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

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Милана Головань
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