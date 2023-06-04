"Я не встиг. Часу було мало". Як пройшов суд по трагедії з російським обстрілом в Києві

У суботу, 3 червня, суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про зачинене укриття в Києві, через що під час чергової ракетної атаки РФ загинули троє людей. Директор поліклініки, його заступник та чиновниця Деснянської райдержадміністрації отримали цілодобові арешти, а охоронця заарештували. Видання Ґрати опублікувало матеріал про засідання суду.

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Перша заступниця голови Деснянського району Києва Ірина Алєксєєнко на судовому процесі заручилась підтримкою нардепа від Слуги народу Богдана Яременка. Він та ще три депутати Київради просили суд відпустити Алєксєєнко на поруки.

Прокурор Денис Шевченко просив суд відправити чиновницю під цілодобовий домашній арешт: "Обвинувачення вважає, що вона мала контролювати цивільний захист саме у своєму районі. Вона сама сказала на засіданні, що займається освітніми та медичними закладами. Так, вона не мала ходити відчиняти двері, але вона мала контролювати. Тим більше виділялися гроші й на ремонт, і на контроль".

Адвокат підозрюваної Сергій Маляренко заявив, що за своїми повноваженнями Алєксєєнко нібито не має контролювати ці об’єкти, а хто має – "потрібно розібратися".

Прокурор також просив про домашній арешт для директора Деснянської поліклініки №3 Олега Шугалевича. Сказав, що він "неналежно організував і не проконтролював" облаштування бомбосховища та допуск людей.

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Адвокат назвав підозру "необґрунтованою": "У тексті підозри не зазначено, який саме пункт посадової інструкції порушив Шугалевич, через що сторож уночі не відчинив двері до укриття. Мій підзахисний виконав усе, щоб налагодити належну роботу укриття. Для цього було видано накази, визначено відповідальних осіб".

Сам Шугалевич заявив, що укриття знаходиться всередині лікарні, і двері туди зазвичай відчинені, але щоб потрапити до сховища, потрібно пройти через хол поліклініки. Сама будівля вночі закривається, і сторож має відкривати її після оголошення тривоги.

Заступник директора поліклініки з технічних питань Василь Десик, за твердженням прокурора, також мав контролювати охоронця, щоби той вчасно запускав людей у сховище.

Десик відповідає за те, щоб у поліклініці була вода, опалення, електрика, інтернет та сигналізація, а також за роботу укриття. Він запевняв суд, що з 24 лютого 2022 року укриття відкрито та працювало у цілодобовому режимі.

"Чому охоронець не виконав своїх обов’язків, я пояснити не можу. Відчинив би двері – нічого не сталося б", – сказав він.

Сторож Віктор Мошкін – єдиний, кого суд відправив у СІЗО.

"Схоже, що він досі в тому ж одязі, що й був на чергуванні в ніч на 1 червня – у старій кофті, що заляпана фарбою, спортивних штанях та шльопанцях. На руках – подряпини, які замазані зеленкою", – зазначив кореспондент.

Сторож розповів свою версію подій 1 червня: "Пролунала тривога. Я взяв ключі й пішов коридором. Думаю, приготую поки що сховище. Відчинив двері у бомбосховищі. Люди почали стукати у [вхідні] двері [поліклініки]. Я дійшов до реєстратури й тут мене збило з ніг, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було".

За його словами, він не встиг відчинити двері, бо ракета прилетіла надто швидко – уламки впали вже за чотири хвилини після сигналу тривоги.

"Після цього я пішов людям допомагати. Приніс перекис, бинти. Потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, бо підвал почало заливати. Потім з’явився Шугалевич. Сказав, що я в такому стані, краще йти звідси. Я сказав: доки не приїдуть органи, я нікуди не піду. Я лишився на місці. Куди тікати? Плюс там великі цінності, там навколо комп’ютери. Якщо все це вкрадуть, що мені на це скажуть?" – сказав Мошкін.

Після оголошення рішення суду про два місяці арешту він сказав кореспонденту, що вважає себе винним, адже "не встиг виконати свої службові обов’язки". На запитання, що завадило, відповів, що "час, якого було мало".

Адвокат сторожа збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

2 червня було повідомлено про підозру чотирьом особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

3 червня суд відправив під цілодобовий арешт директора поліклініки, заступника директора поліклініки з технічної частини і першу заступницю Деснянської РДА. Охоронця поліклініки суд відправив під варту на два місяці без права внесення застави

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