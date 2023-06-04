"Я не успел. Времени было мало". Как прошел суд по трагедии с российским обстрелом в Киеве

В субботу, 3 июня, суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым по делу о закрытом укрытии в Киеве, из-за чего во время очередной ракетной атаки РФ погибли три человека. Директор поликлиники, его заместитель и чиновница Деснянской райгосадминистрации получили круглосуточные аресты, а охранника арестовали. Издание Ґрати опубликовало материал о заседании суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Первая заместитель главы Деснянского района Киева Ирина Алексеенко на судебном процессе заручилась поддержкой нардепа от Слуги народа Богдана Яременко. Он и еще три депутата Киевсовета просили суд отпустить Алексеенко на поруки.

Прокурор Денис Шевченко просил суд отправить чиновницу под круглосуточный домашний арест: "Обвинение считает, что она должна была контролировать гражданскую защиту именно в своем районе. Она сама сказала на заседании, что занимается образовательными и медицинскими учреждениями. Да, она не должна ходить открывать двери, но она должна была контролировать. Тем более выделялись деньги и на ремонт, и на контроль".

Адвокат подозреваемой Сергей Маляренко заявил, что по своим полномочиям Алексеенко якобы не должна контролировать эти объекты, а кто должен – "нужно разобраться".

Прокурор также просил о домашнем аресте для директора Деснянской поликлиники №3 Олега Шугалевича. Сказал, что он "ненадлежаще организовал и не проконтролировал" обустройство бомбоубежища и допуск людей.

Читайте также: Киевляне за сутки пожаловались на укрытие более 1000 раз — Кличко

Адвокат назвал подозрение "необоснованным": "В тексте подозрения не указано, какой пункт должностной инструкции нарушил Шугалевич, из-за чего сторож ночью не открыл дверь до укрытия. Мой подзащитный выполнил все, чтобы наладить надлежащую работу укрытия. Для этого были изданы приказы, определены ответственные лица".

Сам Шугалевич заявил, что укрытие находится внутри больницы, и дверь туда обычно открыта, но чтобы попасть в убежище, нужно пройти через холл поликлиники. Само здание ночью закрывается, и сторож должен открывать его после оглашения тревоги.

Заместитель директора поликлиники по техническим вопросам Василий Десик, по утверждению прокурора, также должен был контролировать охранника, чтобы тот вовремя запускал людей в укрытие.

Десик отвечает за то, чтобы в поликлинике была вода, отопление, электричество, интернет и сигнализация, а также за работу укрытия. Он заверял суд, что с 24 февраля 2022 года укрытие открыто и работало в круглосуточном режиме.

"Почему охранник не выполнил своих обязанностей, я объяснить не могу. Открыл бы дверь – ничего бы не произошло", – сказал он.

Сторож Виктор Мошкин – единственный, кого суд отправил в СИЗО.

"Похоже, что он до сих пор в той же одежде, что и был на дежурстве в ночь на 1 июня – в старой кофте, заляпанной краской, спортивных штанах и шлепанцах. На руках – царапины, замазанные зеленкой", – отметил корреспондент.

Сторож рассказал свою версию событий 1 июня: "Прозвучала тревога. Я взял ключи и пошел по коридору. Думаю, приготовлю пока укрытия. Открыл дверь в бомбоубежище. Люди начали стучать во [входную] дверь [поликлиники]. Я дошел до регистратуры и тут меня сбило с ног, а потом сверху стекло полетело. Там страшное было".

По его словам, он не успел открыть дверь, потому что ракета прилетела слишком быстро – обломки упали уже через четыре минуты после сигнала тревоги.

"После этого я пошел людям помогать. Принес перекись, бинты. Потом пошел в скорую звонить, перекрывать воду, потому что подвал начало заливать. Потом появился Шугалевич. Сказал, что я в таком состоянии, лучше уходить. Я сказал: пока не приедут органы, я никуда не уйду. Я остался на месте. Куда бежать? Плюс там большие ценности, там вокруг компьютеры. Если все это украдут, что мне скажут?" – сказал Мошкин.

После объявления решения суда о двух месяцах ареста он сказал корреспонденту, что считает себе виновным, так как "не успел выполнить свои служебные обязанности". На вопрос, что помешало, ответил, что "время, которого было мало".

Адвокат сторожа собирается подать апелляцию на решение об аресте.

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

2 июня было сообщено о подозрении четырем лицам – первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

3 июня суд отправил под круглосуточный арест директора поликлиники, заместителя директора поликлиники по технической части и первую заместительницу Деснянской РГА. Охранника поликлиники суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога

Читайте также: Укрытия Киева. Кличко заявил об "общей ответственности", но обвинил ОП и Слугу народа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.