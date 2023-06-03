UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киевляне за сутки пожаловались на укрытия более 1000 раз – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 14:31
Киевляне за сутки пожаловались на укрытия более 1000 раз – Кличко - Фото
Сотрудники ГСЧС проверяют укрытие (Фото: МВД)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жители столицы пожаловались на укрытия города более 1000 раз за сутки.

По его словам, это произошло после того, как в приложение "Киев Цифровой" добавили функцию обратной связи.

Почти половина жалоб – на то, что укрытия закрыты; четверть – находятся в ненадлежащем состоянии; еще четверть – что их нет поблизости, сообщил Кличко.

Он призвал киевлян приобщаться к проверкам убежищ.

"Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И отправляйте информацию", – написал мэр.

Информацию обещают передать соответствующим службам для проверок.

  • Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы.

Читайте также: Зеленский: Укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиеввиталий кличкоукрытие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 