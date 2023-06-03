Киевляне за сутки пожаловались на укрытия более 1000 раз – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жители столицы пожаловались на укрытия города более 1000 раз за сутки.

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По его словам, это произошло после того, как в приложение "Киев Цифровой" добавили функцию обратной связи.

Почти половина жалоб – на то, что укрытия закрыты; четверть – находятся в ненадлежащем состоянии; еще четверть – что их нет поблизости, сообщил Кличко.

Он призвал киевлян приобщаться к проверкам убежищ.

"Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И отправляйте информацию", – написал мэр.

Информацию обещают передать соответствующим службам для проверок.

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы.

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