Кияни за добу пожалілися на укриття понад 1000 разів — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що мешканці столиці пожалілися на укриття міста понад 1000 разів за одну добу.

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За його словами, це відбулося після того, як у застосунок "Київ Цифровий" додали функцію зворотного зв'язку.

Майже половина зі скарг – на те, що укриття зачинені; чверть – що перебувають у неналежному стані; ще чверть – що їх немає поблизу, повідомив Кличко.

Він закликав киян долучатися до перевірок сховищ.

"Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи у швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію", – написав мер.

Інформацію обіцяють передати відповідним службам для перевірок.

Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці.

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