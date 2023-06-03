Кияни за добу пожалілися на укриття понад 1000 разів — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що мешканці столиці пожалілися на укриття міста понад 1000 разів за одну добу.
За його словами, це відбулося після того, як у застосунок "Київ Цифровий" додали функцію зворотного зв'язку.
Майже половина зі скарг – на те, що укриття зачинені; чверть – що перебувають у неналежному стані; ще чверть – що їх немає поблизу, повідомив Кличко.
Він закликав киян долучатися до перевірок сховищ.
"Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи у швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію", – написав мер.
Інформацію обіцяють передати відповідним службам для перевірок.
- Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
- У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.
- 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці.
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