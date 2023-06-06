Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в столичных ресторанах в комендантский час.

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Журналисты заявляют, что некоторые столичные заведения работают в комендантский час — по данным источников, работа не прекращается даже во время постоянных ночных ударов России по Киеву в последний месяц.

"Как оказалось, заведения не просто работают ночью, а их даже посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники, которые должны следить за соблюдением комендантского часа", — сказано в материале.

В сюжете можно заметить директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никорака, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

2 июня было сообщено о подозрении четырем лицам – первой заместительнице главы Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

3 июня суд отправил под круглосуточный арест директора поликлиники, заместителя директора поликлиники и первую заместительницу главы Деснянской РГА. Охранника поликлиники суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.

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