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"Змова Заходу": Лавров "накинувся" на Борреля – той закликав вивести війська з України

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 18:37
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії звернувся до присутнього там міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова із закликом вивести російські війська з України, на що той відповів агресією. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Боррель наголосив, що російський глава МЗС відповів "агресивно" на заклики до Москви припинити війну проти України та вивести звідти свої війська. 

Крім того, додає глава євродипломатії, Лавров почав говорити, що ці заклики – "змова Заходу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь за лаштунками заходу зазначив, що присутність Лаврова там не є "ані конструктивною, ані продуктивною".

Він також заявив, що фокус Росії є "абсолютно негативним", а її підхід базується виключно на звинуваченні США у "кожній проблемі світу".

  • 15 червня 2023 року журналісти УП у розслідуванні заявили, що родичі Лаврова мають нерухомість в Іспанії.

Читайте також: Лавров погрожує Україні через F-16. Кулеба: Ми отримаємо літаки, а Росія проковтне це

Мілана Головань
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