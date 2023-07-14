"Змова Заходу": Лавров "накинувся" на Борреля – той закликав вивести війська з України

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії звернувся до присутнього там міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова із закликом вивести російські війська з України, на що той відповів агресією. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Боррель наголосив, що російський глава МЗС відповів "агресивно" на заклики до Москви припинити війну проти України та вивести звідти свої війська.

Крім того, додає глава євродипломатії, Лавров почав говорити, що ці заклики – "змова Заходу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь за лаштунками заходу зазначив, що присутність Лаврова там не є "ані конструктивною, ані продуктивною".

Він також заявив, що фокус Росії є "абсолютно негативним", а її підхід базується виключно на звинуваченні США у "кожній проблемі світу".

15 червня 2023 року журналісти УП у розслідуванні заявили, що родичі Лаврова мають нерухомість в Іспанії.

Читайте також: Лавров погрожує Україні через F-16. Кулеба: Ми отримаємо літаки, а Росія проковтне це

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.