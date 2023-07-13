Лавров погрожує Україні через F-16. Кулеба: Ми отримаємо літаки, а Росія проковтне це
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо майбутнього передання Україні західних винищувачів F-16, назвавши це "загрозою в ядерній сфері". Глава МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на його заяву, процитовану західними ЗМІ заявив, що Україна отримає літаки, "а Росія проковтне це".
Лавров традиційно пригрозив "військово-технічною відповіддю" на появу бойових літаків F-16 у Повітряних силах ЗСУ.
Кулеба, відповідаючи на цитування його слів західними ЗМІ з позначкою "екстрені новини", заявив, що Україна отримає винищувачі за графіком, а Росія "проковтне це, попри заяви Лаврова".
"Єдина загроза Росії – це український солдат. Ось кого Путіну та компанії слід боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком, а Росія проковтне це, попри те, що Лавров ляпає язиком", – написав дипломат.
Говорячи про графік, за яким в Україну прибудуть перші F-16, Кулеба мав на увазі перші три місяці 2024 року. Про це він нещодавно говорив журналістам Радіо Свобода.
- У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
- 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
- 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій.
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