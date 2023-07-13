RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лавров погрожує Україні через F-16. Кулеба: Ми отримаємо літаки, а Росія проковтне це

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 12:52
Лавров погрожує Україні через F-16. Кулеба: Ми отримаємо літаки, а Росія проковтне це - Фото
Дмитро Кулеба (скриншот)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо майбутнього передання Україні західних винищувачів F-16, назвавши це "загрозою в ядерній сфері". Глава МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на його заяву, процитовану західними ЗМІ заявив, що Україна отримає літаки, "а Росія проковтне це".

Лавров традиційно пригрозив "військово-технічною відповіддю" на появу бойових літаків F-16 у Повітряних силах ЗСУ.

Кулеба, відповідаючи на цитування його слів західними ЗМІ з позначкою "екстрені новини", заявив, що Україна отримає винищувачі за графіком, а Росія "проковтне це, попри заяви Лаврова".

"Єдина загроза Росії – це український солдат. Ось кого Путіну та компанії слід боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком, а Росія проковтне це, попри те, що Лавров ляпає язиком", – написав дипломат.

Говорячи про графік, за яким в Україну прибудуть перші F-16, Кулеба мав на увазі перші три місяці 2024 року. Про це він нещодавно говорив журналістам Радіо Свобода.

  • У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій. 

Читайте також: Різкий Залужний – союзникам: Яке "у вас танки та гармати, ви зможете"? Нам потрібні літаки

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійнаДмитро КулебавинищувачСергій ЛавровF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 