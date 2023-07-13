UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров угрожает Украине из-за F-16. Кулеба: Мы получим самолеты, а Россия проглотит это

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:52
Лавров угрожает Украине из-за F-16. Кулеба: Мы получим самолеты, а Россия проглотит это - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу будущей передачи Украине западных истребителей F-16, назвав это "угрозой в ядерной сфере". Глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на его заявление, процитированное западными СМИ, заявил, что Украина получит самолеты, "а Россия проглотит это".

Лавров традиционно пригрозил "военно-техническим ответом" на появление боевых самолетов F-16 в Воздушных силах ВСУ.

Кулеба, отвечая на цитирование его слов западными СМИ с отметкой "экстренные новости", заявил, что Украина получит истребители по графику, а Россия "проглотит это, несмотря на заявления Лаврова".

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого Путину и компании следует бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику, а Россия проглотит это, несмотря на то, что Лавров болтает языком", – написал дипломат.

Говоря о графике, по которому в Украину прибудут первые F-16, Кулеба имел в виду первые три месяца 2024 года. Об этом он недавно говорил журналистам Радио Свобода.

  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры относительно обучения, поставок и инфраструктуры для самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасамолетСергей Лавровистребительдмитрий кулебаf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 