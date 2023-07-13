Лавров угрожает Украине из-за F-16. Кулеба: Мы получим самолеты, а Россия проглотит это

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу будущей передачи Украине западных истребителей F-16, назвав это "угрозой в ядерной сфере". Глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на его заявление, процитированное западными СМИ, заявил, что Украина получит самолеты, "а Россия проглотит это".

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Лавров традиционно пригрозил "военно-техническим ответом" на появление боевых самолетов F-16 в Воздушных силах ВСУ.

Кулеба, отвечая на цитирование его слов западными СМИ с отметкой "экстренные новости", заявил, что Украина получит истребители по графику, а Россия "проглотит это, несмотря на заявления Лаврова".

"Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого Путину и компании следует бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику, а Россия проглотит это, несмотря на то, что Лавров болтает языком", – написал дипломат.

Говоря о графике, по которому в Украину прибудут первые F-16, Кулеба имел в виду первые три месяца 2024 года. Об этом он недавно говорил журналистам Радио Свобода.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры относительно обучения, поставок и инфраструктуры для самолетов.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.

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