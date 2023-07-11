Блинкен: Без кассетных боеприпасов от США Украина была бы беззащитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина была бы "беззащитной", если бы Штаты не приняли решение о передаче ВСУ "спорных" кассетных боеприпасов. Об этом он сказал в интервью NBC, находясь на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Блинкен подчеркнул, что запасы обычных артиллерийских боеприпасов по всему миру и в Украине уже заканчивались и "вот-вот должны были быть истощены".

"Итак, тяжелый, но необходимый выбор дать им кассетные боеприпасы сводился к следующему: если мы этого не сделаем, то у них кончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, то они будут беззащитны", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США отверг опасения, что кассетные боеприпасы, поставляемые Штатами, якобы могут создать в Украине смертельную опасность на долгие годы, выпустив неразрывающиеся бомбы, которые могут действовать как противопехотные мины. Блинкен сказал, что это уже произошло из-за того, что такое оружие в Украине применила Россия.

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"Каждый союзник, с которым я разговаривал, говорил, что понимает, почему мы это делаем", – сказал Блинкен.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для ВСУ, в него вошли и кассетные боеприпасы.

Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Украине "очень трудным решением".

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