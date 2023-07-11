Блінкен: Без касетних боєприпасів від США Україна була б беззахисною
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна була б "беззахисною", якби Штати не ухвалили рішення про передання ЗСУ "спірних" касетних боєприпасів. Про це він сказав в інтерв'ю NBC, перебуваючи на саміті НАТО у Вільнюсі.
Блінкен підкреслив, що запаси звичайних артилерійських боєприпасів у всьому світі і в Україні вже закінчувалися і "ось-ось мали бути виснажені".
"Отже, важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо, то у них скінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, то вони будуть беззахисні", – сказав Блінкен.
Держсекретар США відкинув побоювання, що касетні боєприпаси, що поставляються Штатами, нібито можуть створити в Україні смертельну небезпеку на довгі роки, випустивши бомби, що не розриваються, які можуть діяти як протипіхотні міни. Блінкен сказав, що це вже сталося через те, що таку зброю в Україні застосувала Росія.
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"Кожен союзник, з яким я розмовляв, говорив, що розуміє, чому ми це робимо", – сказав Блінкен.
- 7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли і касетні боєприпаси.
- Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".
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