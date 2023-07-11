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Блінкен: Без касетних боєприпасів від США Україна була б беззахисною

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 22:17
Блінкен: Без касетних боєприпасів від США Україна була б беззахисною - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна була б "беззахисною", якби Штати не ухвалили рішення про передання ЗСУ "спірних" касетних боєприпасів. Про це він сказав в інтерв'ю NBC, перебуваючи на саміті НАТО у Вільнюсі.

Блінкен підкреслив, що запаси звичайних артилерійських боєприпасів у всьому світі і в Україні вже закінчувалися і "ось-ось мали бути виснажені".

"Отже, важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо, то у них скінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, то вони будуть беззахисні", – сказав Блінкен.

Держсекретар США відкинув побоювання, що касетні боєприпаси, що поставляються Штатами, нібито можуть створити в Україні смертельну небезпеку на довгі роки, випустивши бомби, що не розриваються, які можуть діяти як протипіхотні міни. Блінкен сказав, що це вже сталося через те, що таку зброю в Україні застосувала Росія.

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"Кожен союзник, з яким я розмовляв, говорив, що розуміє, чому ми це робимо", – сказав Блінкен.

  • 7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли і касетні боєприпаси.
  • Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".

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Оксана Житнюк
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