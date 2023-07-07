RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Столтенберг: Касетні боєприпаси застосовують війська і Росії, і України. Але є різниця

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 15:37
Столтенберг: Касетні боєприпаси застосовують війська і Росії, і України. Але є різниця - Фото
Єнс Столтенберг (Фото - пресслужба НАТО)

Касетні боєприпаси використовуються на полі бою як Росією, так і Україною, проте різниця полягає в тому, що РФ застосовує їх для нападу, а ЗСУ – для захисту. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 7 липня.

Столтенберга запитали про доцільність надсилання касетних боєприпасів до України. Він сказав, що "у НАТО немає позиції" з цього питання, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їх використання, а деякі – ні.

Він наголосив, що це вирішуватимуть уряди окремих країн, а не НАТО загалом.

"Ми стикаємося з жорстокою війною <…> Обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. Різниця в тому, що Росія застосовує касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора", – сказав генсек НАТО.

  • 6 липня в Пентагоні повідомили, що Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються. Того ж дня міністр оборони Резніков анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов'язані з "різними видами" боєприпасів.
  • В Reuters повідомили, що вже 7 липня адміністрація президента США може оголосити про пакет допомоги, до якого увійдуть касетні боєприпаси.
  • За даними WP, Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні.

Читайте також: HRW просять не давати касетні боєприпаси Україні. Подоляк: Прикол чи агентура РФ?

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОвійськова допомогаЄнс Столтенбергкасетні боєприпаси
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 