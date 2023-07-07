Столтенберг: Касетні боєприпаси застосовують війська і Росії, і України. Але є різниця

Касетні боєприпаси використовуються на полі бою як Росією, так і Україною, проте різниця полягає в тому, що РФ застосовує їх для нападу, а ЗСУ – для захисту. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 7 липня.

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Столтенберга запитали про доцільність надсилання касетних боєприпасів до України. Він сказав, що "у НАТО немає позиції" з цього питання, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їх використання, а деякі – ні.

Він наголосив, що це вирішуватимуть уряди окремих країн, а не НАТО загалом.

"Ми стикаємося з жорстокою війною <…> Обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. Різниця в тому, що Росія застосовує касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора", – сказав генсек НАТО.

6 липня в Пентагоні повідомили, що Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються. Того ж дня міністр оборони Резніков анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов'язані з "різними видами" боєприпасів.

В Reuters повідомили, що вже 7 липня адміністрація президента США може оголосити про пакет допомоги, до якого увійдуть касетні боєприпаси.

За даними WP, Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні.

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