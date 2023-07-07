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Столтенберг: Кассетные боеприпасы применяют войска и России, и Украины. Но есть разница

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07.07.2023, 15:37
Столтенберг: Кассетные боеприпасы применяют войска и России, и Украины. Но есть разница - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

Кассетные боеприпасы используются на поле боя как Россией, так и Украиной, однако разница заключается в том, что РФ применяет их для нападения, а ВСУ – для защиты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 7 июля.

Столтенберга спросили о целесообразности отправки кассетных боеприпасов в Украину. Он сказал, что "у НАТО нет позиции" по этому вопросу, поскольку некоторые союзники подписались под запретом их использования, а некоторые – нет.

Он подчеркнул, что это будут решать правительства отдельных стран, а не НАТО в целом.

"Мы сталкиваемся с жестокой войной <…> Обе стороны применяют кассетные боеприпасы. Разница в том, что Россия применяет кассетные боеприпасы для вторжения в другую страну. Украина использует кассетные боеприпасы для защиты от агрессора", – сказал генсек НАТО.

  • 6 июля в Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. В тот же день министр обороны Резников анонсировал "хорошие новости" из Штатов, связанные с "разными видами" боеприпасов.
  • В Reuters сообщили, что уже 7 июля администрация президента США может объявить о пакете помощи, в который войдут кассетные боеприпасы.
  • По данным WP, Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Читайте также: HRW просят не давать кассетные боеприпасы Украине. Подоляк: Прикол или агентура РФ?

Оксана Житнюк
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