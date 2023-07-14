Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Джакарті заявив, що довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Його цитує CNN.

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На переконання Блінкена, зобов’язання країн НАТО "можуть бути найкращим способом переконати Путіна, що він не зможе якимось чином протриматися довше, ніж Україна і десятки країн, що підтримують Україну".

За словами держсекретаря США, гарантії безпеки також можуть бути "найкращим способом скоріше завершити війну".

"Поки він (Путін. – Ред.) продовжує вірити, що якимось чином переможе, він, імовірно, буде продовжувати. Його потрібно переконати в тому, що він помиляється. Довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, її економічний добробут, а також гуманітарна допомога, ймовірно, є найкращим способом цього досягти", – заявив Блінкен.

LIGA.net писала, що означають для України гарантії безпеки від країн G7.

11 липня 2023 року Блінкен заявив, що Україна була б "беззахисною", якби Штати не ухвалили рішення про передання ЗСУ "спірних" касетних боєприпасів.

Президент США Джо Байден назвав гарантії безпеки для України силою для стабільності та стримування загроз.

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