Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Джакарті заявив, що довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Його цитує CNN.
На переконання Блінкена, зобов’язання країн НАТО "можуть бути найкращим способом переконати Путіна, що він не зможе якимось чином протриматися довше, ніж Україна і десятки країн, що підтримують Україну".
За словами держсекретаря США, гарантії безпеки також можуть бути "найкращим способом скоріше завершити війну".
"Поки він (Путін. – Ред.) продовжує вірити, що якимось чином переможе, він, імовірно, буде продовжувати. Його потрібно переконати в тому, що він помиляється. Довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, її економічний добробут, а також гуманітарна допомога, ймовірно, є найкращим способом цього досягти", – заявив Блінкен.
LIGA.net писала, що означають для України гарантії безпеки від країн G7.
- 11 липня 2023 року Блінкен заявив, що Україна була б "беззахисною", якби Штати не ухвалили рішення про передання ЗСУ "спірних" касетних боєприпасів.
- Президент США Джо Байден назвав гарантії безпеки для України силою для стабільності та стримування загроз.
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