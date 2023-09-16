Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової — ексглава ЦРУ

Є підстави очікувати, що Сили оборони зможуть продовжувати "повільний, але невпинний прогрес" на полі бою на південному фронті, розширюючи прорив (особливо біля Роботиного) та просуваючись через другу та третю лінії російської оборони. І це попри величезну складність військового завдання перед Україною, каже колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DW.

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Попри найскладніші умови на півдні, де в окупантів панування в повітрі, а наступ українських військ йде сильно замінованими полями під постійним артилерійським вогнем ворога, захисники "адаптувалися і змінили свої плани за останні три місяці", каже він.

"На мій погляд, вони навдивовижу з цим впоралися і зараз накопичують досягнення, особливо в районі Роботиного. На мою думку, є високі шанси, що вдасться продовжити цей поступ", – сказав Петреус.

За словами генерала, ЗСУ "прорвали першу лінію оборони й дійшли до другої", хоча кожна з них включає протитанкові рови, потужні мінні поля, багато інших перешкод з вогневими точками противника, "зуби дракона", окопи, повні російських окупантів, і хмари дронів – як камікадзе, так і коригувальників.

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"Перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, найскладніше, що я міг би згадати з часів Другої світової війни, і набагато складніше, ніж у двох війнах (в Іраку та Афганістані. – Ред.), у яких я мав честь бути командувачем. Думаю, українці чудово справляються", – дав оцінку ексглава ЦРУ.

Петреус не знає, "коли росіяни посиплються" і українці зможуть дійти "принаймні до точки, з якої буде можливість добивати до важливої лінії комунікацій уздовж південно-східного узбережжя України".

"Якщо вдасться досягти такої точки та пошкодити чи знищити логістичні можливості росіян підтримувати свої сили на півдні, це вже буде значним досягненням українських військових", – вважає ветеран.

"Перед українськими військовими стоїть дуже складне завдання, складніше за будь-що, що я міг би згадати з часів Другої світової війни", – каже ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

Більше про виклики та перспективи прориву російської оборони на півдні – у коментарі DW. pic.twitter.com/83HrHoliUb — DW українською (@dw_ukrainian) September 16, 2023

Петреус каже, що союзникам і НАТО в цілому "слід заздалегідь думати про те, щоб надати Україні можливості для продовження боїв наступного року" та у довгостроковій перспективі.

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