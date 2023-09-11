Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на воєнні рейки — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю The Economist, що на 19-му місяці повномасштабного вторгнення Росії він "морально" готовий до переведення економіки країни на воєнні рейки, якщо війна на виснаження затягнеться і підтримка союзників почне слабшати.
За його словами, затяжна війна означатиме роздоріжжя для України. Президент визнає, що країна втратить ще більше людей як на передовій, так і через еміграцію.
Також для війни на виснаження буде потрібно "цілком мілітаризована економіка", додав він.
За його словами, уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, але він не уточнив, яким чином.
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Глава держави наголосив, пише видання, що обговорюватиме цю ідею з українським народом лише в тому випадку, "якщо слабкість в очах його західних прихильників стане тенденцією".
На запитання, чи вже досягнуто цього рубежу, Зеленський відповів: "Ні, ще ні, слава богу".
При цьому він "емоційно готовий" до довгої війни проти Росії. За його словами, якщо Захід скоротить або припинить військову допомогу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців відреагують, якщо їхню країну покинуть.
- Наприкінці серпня 2023 року посол країни в Києві Сіммонс заявила, що навряд чи Захід підштовхує Україну до початку переговорів з Москвою про припинення бойових дій, хоча так може комусь здатися через наслідки весняного наративу про "швидкий контрнаступ".
- Водночас ексміністр закордонних справ Литви Лінкявічюс заявив, що у світі активізувалися спроби примусу України до переговорів із Росією.
- Раніше посол України Маркарова заявила, що "не можна сказати, що в США домінує думка "зупинити РФ за будь-яку ціну".
- Зеленський сказав, що "якщо партнери нам не допоможуть – значить, вони допоможуть Росії перемогти". Він не бачить можливості дипломатичного виходу з війни.
- Президент України вважає, що у разі перемоги на виборах-2024 минулий президент США Трамп не підтримає диктатора РФ Путіна, тому що "сильні американці так не роблять".
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