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Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на воєнні рейки — Зеленський

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 20:42
Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на воєнні рейки — Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю The Economist, що на 19-му місяці повномасштабного вторгнення Росії він "морально" готовий до переведення економіки країни на воєнні рейки, якщо війна на виснаження затягнеться і підтримка союзників почне слабшати.

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За його словами, затяжна війна означатиме роздоріжжя для України. Президент визнає, що країна втратить ще більше людей як на передовій, так і через еміграцію.

Також для війни на виснаження буде потрібно "цілком мілітаризована економіка", додав він.

За його словами, уряду доведеться донести цю перспективу до своїх громадян, але він не уточнив, яким чином.

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Глава держави наголосив, пише видання, що обговорюватиме цю ідею з українським народом лише в тому випадку, "якщо слабкість в очах його західних прихильників стане тенденцією".

На запитання, чи вже досягнуто цього рубежу, Зеленський відповів: "Ні, ще ні, слава богу".

При цьому він "емоційно готовий" до довгої війни проти Росії. За його словами, якщо Захід скоротить або припинить військову допомогу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців відреагують, якщо їхню країну покинуть.

Євген Пилипенко
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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогапрогнозекономікавоєнна економіка
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