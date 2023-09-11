"У нас не буде щасливого кінця війни", заявив Зеленський. Говоритиме з Байденом про ATACMS на осінь
Президент Володимир Зеленський сподівається переконати американського лідера Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси ATACMS, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені. Про це він розповів у інтерв'ю CNN.
"Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", – сказав президент.
За його словами, це буде не перша розмова з Байденом щодо "атакамсів": "Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени".
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Він наголосив, що для України дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, "і саме тому вони [ATACMS] мені дуже потрібні". Також для цього потрібно якнайшвидше пересадити льотчиків-винищувачів Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі, додав він.
"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу", – пояснив Зеленський.
- 10 вересня 2023 році FT написала, що Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.
- Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив Зеленський.
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