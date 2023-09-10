Українські F-16 можуть злетіти раніше, ніж передбачалося – WSJ

У Києві припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Про це пише Wall Street Journal.

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Як пише видання, українські та західні офіційні особи з урахуванням термінів початку навчання пілотів у США очікують, що кілька українських винищувачів можуть бути готові до виконання бойових завдань уже у лютому 2024 року.

За оцінками джерел WSJ в Україні, США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Спрямована на навчання група, як вдалося дізнатися, налічує менш як 10 пілотів, які достатньо володіють англійською.

Такі пілоти вирушать безпосередньо на льотну підготовку на авіабазу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, де базується 162 авіакрило, повідомив представник Міністерства оборони США.

Одночасно десятки українських пілотів розпочнуть курс навчання англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан-Антоніо.

Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що чиновники "надмірно стурбовані" рівнем володіння англійською мовою. "Їм потрібно керувати літаком, для цього не обов'язково вміти читати Шекспіра", – сказав він.

Водночас мовна підготовка пілотів вважається лише однією з перешкод, яка заважає початку бойового використання F-16 в Україні.

Зокрема, пише видання, F-16 вимагають приблизно 16 годин обслуговування на землі на кожну годину в повітрі, і навчання обслуговчого персоналу може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не територією Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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