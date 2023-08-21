Повітряні сили приймають умови Заходу: не битимуть з F-16 углиб Росії – Ігнат

Україна не битиме вглиб Росії з винищувачів F-16, але їх надання допоможе відігнати російські кораблі в Чорному морі та ворожу авіацію на передній лінії фронту. Про це в коментарі LIGA.net заявив спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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"F-16 здатний захистити Україну від ракетного терору, відігнати подалі російські кораблі та російську авіацію, завоювати перевагу в повітрі", – наголосив Ігнат.

Він запевнив, що Україна виконає побажання західних урядів та не битиме з літаків вглиб Росії. Цього зобов’язання Україна неухильно дотримується щодо всього отриманого від партнерів озброєння, нагадав Ігнат.

"На кожну номенклатуру озброєння, яку ми отримуємо, ми беремо на себе зобов'язання, що не будемо бити по території Росії. Ми беремо зброю для захисту від агресії. І ми чесно дотримуємося свого слова", – підкреслив речник Повітряних сил.

F-16 – багатоцільовий літак, здатний працювати не лише по повітряних, а і по наземних та морських цілях, сказав Ігнат. Питання в тому, який тип озброєння підвисити під крила.

Варіантів є дуже багато, сказав LIGA.net офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. F-16 фактично може нести на собі 95% всіх існуючих західних номенклатур: і будь-які бомби з лазерним чи GPS-наведенням, і ракети повітря-повітря ближнього і дальнього радіусу.

Ці винищувачі можуть відігнати від переднього краю і тактичну авіацію ворога, і ударні вертольоти, які роблять багато шкоди, додав LIGA.net головред Defense Express Олег Катков.

Крім того, літаки зможуть посилити протиповітряну оборону у тилу, додав він. Зокрема, F-16 зможуть значно ефективніше уражати крилаті ракети за рахунок більш довершеної радіолокаційної станції, яка ефективно бачить цілі на фоні землі.

Назвати точну дату, коли літаки з’являться в Україні, наразі неможливо, підкреслив Ігнат.

"Все залежить від того, наскільки ефективно проходитиме підготовка наших пілотів, наскільки швидко буде вчитися наземний персонал", – сказав речник Повітряних сил. Сумнівів у тому, що персонал є дуже талановитим, ні в кого немає, додав він.

Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

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