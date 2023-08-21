Воздушные силы принимают условия Запада: не будут бить с F-16 вглубь России – Игнат

Украина не будет бить в глубь России с истребителей F-16, но их предоставление поможет отогнать российские корабли в Черном море и вражескую авиацию на передней линии фронта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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"F-16 способен защитить Украину от ракетного террора, отогнать подальше российские корабли и российскую авиацию, завоевать преимущество в воздухе", – подчеркнул Игнат.

Он заверил, что Украина выполнит пожелания западных правительств и не будет наносить удары с самолетов вглубь России. Это обязательство Украина неукоснительно придерживается в отношении всего полученного от партнеров вооружения, напомнил Игнат.

"На каждую номенклатуру вооружения, которую мы получаем, мы берем на себя обязательство, что не будем бить по территории России. Мы берем оружие для защиты от агрессии. И мы честно держим свое слово", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

F -16 – многоцелевой самолет, способный работать не только по воздушным, но и по наземным и морским целям, сказал Игнат. Вопрос в том, какой тип вооружения подвесить под крылья.

Вариантов очень много, сказал LIGA.net офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. F -16 фактически может нести на себе 95% всех существующих западных номенклатур: и любые бомбы с лазерным или GPS-наведением, и ракеты воздух-воздух ближнего и дальнего радиуса.

Эти истребители могут отогнать от переднего края и тактическую авиацию врага, и ударные вертолеты, причиняющие много вреда, добавил LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Кроме того, самолеты смогут усилить противовоздушную оборону в тылу, добавил он. В частности, F-16 смогут значительно эффективнее поражать крылатые ракеты за счет более совершенной радиолокационной станции, эффективно видящей цели на фоне земли.

Назвать точную дату, когда самолеты появятся в Украине, пока невозможно, подчеркнул Игнат.

"Все зависит от того, насколько будет эффективно проходить подготовка наших пилотов, насколько быстро будет учиться наземный персонал", – сказал спикер Воздушных сил. Сомнений в том, что персонал очень талантлив, ни у кого нет, добавил он.

Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 ( 42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

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