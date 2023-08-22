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Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 12:22
Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16 щонайменше за шість-сім місяців. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його канал "Ми-Україна".

За його словами, до авіаційної коаліції вже приєдналося 11 країн, проте приєднуватимуться ще — вони також матимуть можливість дозволу надання F-16 Україні, якщо у них буде таке бажання.

"Ключовий факт у тому, що сам літак — це просто платформа. Необхідно говорити про ракети й снаряди, які він застосовуватиме. Про підготовку інфраструктури для обслуговування, йдеться не тільки про підготовку льотчиків, а й інженерів. Кілька сотень людей ми повинні навчити. Без завищених очікувань — 6-7 місяців, свідомий термін, не розчаруйтеся, якщо може бути довше. Льотчики показали можливість навчитися за пів року, складніше інженерам", — сказав Резніков.

Він наголосив, що українські воїни освоїли систему протиракетної оборони за 10 тижнів замість 10 місяців, а артилерію калібру 155 мм — за три тижні замість трьох місяців.

"Тому я переконаний, що F-16 в українському небі звільнятимуть українські території", — заявив глава відомства.

  • 19 серпня президент Зеленський відвідав Швецію – обговорювалась співпраця в оборонній галузі.
  • Вчора Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна повинна використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяОлексій РезніковF-16
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