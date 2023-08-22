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Резников: Обучение на F-16 займет минимум шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 12:22
Резников: Обучение на F-16 займет минимум шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит американские истребители F-16 как минимум через шесть-семь месяцев. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его канал "Мы-Украина".

По его словам, к авиационной коалиции уже при соединилось 11 стран, однако будут присоединяться еще — они также получат возможность разрешения передачи F-16 Украине, если у них будет такое желание.

"Ключевой факт в том, что сам самолет — это просто платформа. Необходимо говорить о ракетах и снарядах, которые он будет применять. О подготовке инфраструктуры для обслуживания, речь идет о подготовке не только летчиков, но и инженеров. Несколько сотен человек мы должны научить. Без завышенных ожиданий — 6-7 месяцев, сознательный срок, не разочаруйтесь, если может быть дольше. Летчики показали возможность научиться за полгода, сложнее инженерам", — сказал Резников.

Он отметил, что украинские воины освоили систему противоракетной обороны за 10 недель вместо 10 месяцев, а артиллерию калибра 155 мм за три недели вместо трех месяцев. 

"Поэтому я убежден, что F-16 будут в украинском небе освобождать украинские территории", — заявил глава ведомства.

  • 19 августа президент Зеленский посетил Швецию – обсуждалось сотрудничество в оборонной отрасли.
  • Вчера Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании.

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Дмитрий Гриниченко
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