Зеленский поехал в Швецию договариваться об оборонном сотрудничестве

Сегодня, 19 августа, президент Владимир Зеленский посещает Швецию, где планирует договариваться об оборонном сотрудничестве. Об этом сообщается в Telegram главы государства.

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"Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию", – написал Зеленский.

По словам президента, у него запланированы встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

"Широкие украино-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что первоочередная задача поездки – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

7 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.

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