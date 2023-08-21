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ВСУ нужно 128 истребителей, чтобы рассредоточить, реагировать и наносить удары – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 15:33
ВСУ нужно 128 истребителей, чтобы рассредоточить, реагировать и наносить удары – Игнат - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Украине необходимо 128 истребителей, чтобы заменить старый авиапарк техники, такое количество прописано в видении Воздушных сил, заявил спикер ВС Юрий Игнат. Об этом он сообщил в эфире Радио Свобода.

"На эту цифру [128. – Ред.] мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности", – сказал Игнат.

Если Украине передадут 42 истребителя F-16, то это будет примерно четыре авиационные бригады, отметил он.

Командующий Воздушными силами сообщал, что в Швеции на истребителях F-16 будут учиться пилоты с боевым опытом — выпускники 2016 года, а в Великобритании будут учиться украинские пилоты, выпускники училищ 2023 года.

Игнат рассказал, что обучающие программы этих групп пилотов будут отличаться.

Выпускники 2023 года, которые отправились на обучение в Великобританию, будут проходить в основном базовую подготовку с углубленным изучением английского, отметил он.

"Базовая подготовка: легкомоторный самолет западного производства, после него уже реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, такая программа предусматривает обучение до двух лет, но "наши люди могут удивлять" и заканчивать обучение быстрее.

Читайте также: Командующий Воздушными силами назвал топ самолетов для ВСУ: F-16, Gripen, Eurofighter и Rafale

Артём Джерипа
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