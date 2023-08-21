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ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 15:33
ЗСУ потрібно 128 винищувачів, щоб розосередити, реагувати та завдавати ударів – Ігнат - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот з відео)

Україні необхідні 128 винищувачів, щоб замінити старий авіапарк техніки, така кількість прописана у візії Повітряних сил, заявив речник ПС Юрій Ігнат. Про це він повідомив в етері Радіо Свобода.

"До цієї цифри [128. – Ред.] ми й спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики й завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника зокрема", – сказав Ігнат.

Якщо Україні передадуть 42 винищувачі  F-16, то це буде приблизно чотири авіаційні бригади, зазначив він.

Командувач Повітряних сил повідомляв, що у Швеції на винищувачах F-16 навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року, а у Великій Британії навчатимуться українські пілоти, які випустилися з училищ у 2023 році.

Ігнат розповів, що навчальні програми цих груп пілотів відрізнятимуться.

Випускники 2023 року, які поїхали на навчання до Великої Британії, проходитимуть переважно базову підготовку із поглибленим вивченням англійської, зазначив він.

"Базова підготовка: легкомоторний літак західного виробництва, після нього вже реактивний літак і самостійні польоти на F-16", – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, така програма передбачає навчання до двох років, але "наші люди можуть дивувати" та закінчувати навчання швидше.

Читайте також: Командувач Повітряних сил назвав топ літаків для ЗСУ: F-16, Gripen, Eurofighter та Rafale

Артем Джеріпа
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