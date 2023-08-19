Командувач Повітряних сил назвав топ літаків для ЗСУ: F-16, Gripen, Eurofighter та Rafale

У першому пріоритеті для Повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale, повідомив командувач ПС Микола Олещук. Перший пріоритет був наданий F-16 тому, що їх найбільше, розповів він в етері телемарафону.

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"Для розуміння: ми, колектив, вибрали пріоритети: на першому у нас, безумовно, літак F-16, але це не останній пріоритет, який ми бачимо. На другому місці колектив поставив шведський літак Gripen. На третьому місці у нас — Eurofighter Typhoon, літак Великої Британії. І на четвертому місці у нас – французький літак Rafale", – сказав Олещук.

Він пояснив, що перший пріоритет віддали F-16, тому що винищувачів цього типу найбільше у світі й вірогідність отримання цього літака – найбільша.

За словами Олещука, Повітряні сили хочуть мати на озброєнні й літак Gripen, який за своїми тактико-технічними характеристиками не поступається F-16.

"Ми очікуємо будь-яке рішення, але хочемо, щоб якнайшвидше літак четвертого покоління з'явився в Україні, для того щоб ми могли відповідно ним працювати", – підсумував він.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.

Прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання — ще три кроки.

Міністр оборони Резніков розповів, що вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості.

18 серпня агенція Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомила, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Того ж дня радник президента США з нацбезпеки підтвердив цю інформацію.

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