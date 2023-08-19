RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Командувач Повітряних сил назвав топ літаків для ЗСУ: F-16, Gripen, Eurofighter та Rafale

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 21:32
Командувач Повітряних сил назвав топ літаків для ЗСУ: F-16, Gripen, Eurofighter та Rafale - Фото
Микола Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

У першому пріоритеті для Повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale, повідомив командувач ПС Микола Олещук. Перший пріоритет був наданий F-16 тому, що їх найбільше, розповів він в етері телемарафону.

"Для розуміння: ми, колектив, вибрали пріоритети: на першому у нас, безумовно, літак F-16, але це не останній пріоритет, який ми бачимо. На другому місці колектив поставив шведський літак Gripen. На третьому місці у нас — Eurofighter Typhoon, літак Великої Британії. І на четвертому місці у нас – французький літак Rafale", – сказав Олещук.

Він пояснив, що перший пріоритет віддали F-16, тому що винищувачів цього типу найбільше у світі й  вірогідність отримання цього літака – найбільша.

За словами Олещука, Повітряні сили хочуть мати на озброєнні й літак Gripen, який за своїми тактико-технічними характеристиками не поступається F-16.

"Ми очікуємо будь-яке рішення, але хочемо, щоб якнайшвидше літак четвертого покоління з'явився в Україні, для того щоб ми могли відповідно ним працювати", – підсумував він.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.
  • Прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання — ще три кроки.
  • Міністр оборони Резніков розповів, що вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості.
  • 18 серпня агенція Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомила, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Того ж дня радник президента США з нацбезпеки підтвердив цю інформацію.

Читайте також: США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаEurofighter TyphoonМикола ОлещукF-16gripenRafaleтоп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 