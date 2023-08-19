Командующий Воздушных сил назвал топ самолетов для ВСУ: F-16, Gripen, Eurofighter и Rafale

В первом приоритете для Воздушных сил — получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale, сообщил командующий ВС Николай Олещук. Первый приоритет был отдан F-16 потому, что их больше всего, рассказал он в эфире телемарафона.

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"Для понимания: мы, коллектив, выбрали приоритеты: на первом у нас, безусловно, самолет F-16, но это не последний приоритет, который мы видим. На втором месте коллектив поставил шведский самолет Gripen. На третьем месте у нас — Eurofighter Typhoon, самолет Великобритании. И на четвертом месте у нас — французский самолет Rafale", – сказал Олещук.

Он объяснил, что первый приоритет отдали F-16, потому что истребителей этого типа больше всего в мире и вероятность получения этого самолета – наибольшая.

По словам Олещука, Воздушные силы хотят иметь на вооружении и самолет Gripen, по своим тактико-техническим характеристикам не уступающий F-16.

"Мы ожидаем любого решения, но хотим, чтобы как можно быстрее самолет четвертого поколения появился в Украине, для того чтобы мы могли соответственно им работать", – подытожил он.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

Пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения — еще три шага.

Министр обороны Резников рассказал, что уже началось обучение на истребителях F-16 украинских пилотов, инженеров и техников в определенном количестве.

18 августа агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков. В тот же день советник президента США по национальной безопасности подтвердил эту информацию.

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