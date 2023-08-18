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США одобрили обучение украинских военных на F-16 в Дании – CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 22:54
США одобрили обучение украинских военных на F-16 в Дании – CNN - Фото
Истребитель F-16 (фото: ВВС США)

США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая пройдет в Дании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Джо Байдена.

По словам собеседника журналистов, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских военных на американских самолетах.

"Мы можем подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос Дании по обучению на F-16, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал чиновник.

Он объяснил, что пакет инструкций включает обучающие модули, документацию и учебные материалы для занятий в классе, содержащие информацию о конфиденциальных технологиях США.

Утверждение запроса Дании было одним из важнейших шагов перед тем, как украинские летчики могли бы приступить к обучению полетов на самолетах четвертого поколения, о чем Киев просил длительное время, отмечают журналисты.

Читайте также: У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков

Милана Головань
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