США одобрили обучение украинских военных на F-16 в Дании – CNN
США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая пройдет в Дании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Джо Байдена.
По словам собеседника журналистов, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских военных на американских самолетах.
"Мы можем подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос Дании по обучению на F-16, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал чиновник.
Он объяснил, что пакет инструкций включает обучающие модули, документацию и учебные материалы для занятий в классе, содержащие информацию о конфиденциальных технологиях США.
Утверждение запроса Дании было одним из важнейших шагов перед тем, как украинские летчики могли бы приступить к обучению полетов на самолетах четвертого поколения, о чем Киев просил длительное время, отмечают журналисты.
- В середине лета-2023 в Пентагоне заявили, что нынешние условия на войне "неидеальны" для использования F-16 в рамках контрнаступления, поскольку у оккупантов "все еще есть ПВО".
- F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и позволят эффективнее работать по оккупированным территориям, будут нескоро – не для нынешнего контрнаступления – и поначалу не в большом количестве.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов: нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.
Читайте также: У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков
Комментарии