У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков

Воздушные силы получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует его The Guardian.

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По его словам, за обучением украинских летчиков последует передача F-16 в страну.

Он отметил, что на этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен формализовал процедуру своим коллегам в Европе.

"После завершения этого обучения США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить третью сторону", — сказал Салливан.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

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