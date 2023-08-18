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У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 16:32
У Байдена подтвердили: ВСУ получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Воздушные силы получат истребители F-16 после окончания обучения летчиков. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует его The Guardian.

По его словам, за обучением украинских летчиков последует передача F-16 в страну. 

Он отметил, что на этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен формализовал процедуру своим коллегам в Европе. 

"После завершения этого обучения США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить третью сторону", — сказал Салливан.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

Читайте также: Украина получит истребители F-16 сразу после обучения летчиков: есть отмашка США — Reuters

Дмитрий Гриниченко
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