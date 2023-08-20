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Олещук: У Британії на F-16 навчатимуться пілоти 2023 року випуску, майбутнє за ними

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 08:00
Олещук: У Британії на F-16 навчатимуться пілоти 2023 року випуску, майбутнє за ними - Фото
Микола Олещук (Фото: ПС ЗСУ)

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук в ефірі телемарафону заявив, що навчатися на західних винищувачах F-16 у Великій Британії будуть українські пілоти, які випустилися з училищ у 2023 році.

"Я як командувач Повітряних сил розумію, що наше майбутнє за молодими пілотами. Тому у Велику Британію на навчання поїхали випускники 2023 року", – сказав він.

У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року, зазначив Олещук.

За його словами, в обох країнах гнучка система підготовки, тому там до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.

18 серпня США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії. Пакет інструкцій має навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.

  • 18 серпня агентство Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомило, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Того самого дня радник президента США з нацбезпеки підтвердив цю інформацію.
  • Міністр оборони Резніков розповів, що вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості.

Читайте також: Два українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці – командувач Повітряних сил

Мілана Головань
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війнашвеціяВелика БританіяМикола ОлещукF-16
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