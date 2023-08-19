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Два українських пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці – командувач Повітряних сил

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 22:37
Два українських пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці – командувач Повітряних сил - Фото
Микола Олещук (Скриншот з відео)

Згідно з тестуванням американських інструкторів, двоє українських пілотів зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Про це він розповів в етері телемарафону.

"Напередодні моїх два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", – сказав Олещук.

Різниця між загальною підготовкою та показниками пілотів складає 8 разів.

За словами командувача, існує гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, аби пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й "не зосереджувався відповідно на техніці пілотування".

"Решту літак зробить все для нього, навіть, якщо потрібно, літак ввімкне автопілот і той сам сяде на злітно-посадкову смугу", – пояснив командувач Повітряних Сил.

  • 18 серпня агенція Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомила, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Того ж дня радник президента США з нацбезпеки підтвердив цю інформацію.
  • Міністр оборони Резніков розповів, що вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості.
  • Командувач ПС заявив, що у першому пріоритеті для Повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.

Читайте також: Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського

Артем Джеріпа
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війнанавчанняМикола ОлещукF-16
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