Два украинских пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца – командующий Воздушных сил

Согласно тестированию американских инструкторов, два украинских пилота смогут овладеть истребителем F-16 за четыре месяца, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Накануне моих два пилота были протестированы инструкторами из США. Если взять общую подготовку, по которым они занимаются, она составляет 32 месяца. По именно этим пилотам было принято решение, что для такого класса пилотов, они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца ", – сказал Олещук.

Разница между общей подготовкой и показателями пилотов составляет 8 раз.

По словам командующего, существует гибкая система подхода к каждому пилоту, а самолеты типа F-16 сделаны таким образом, чтобы пилот сосредотачивался только на использовании вооружения и "не сосредотачивался соответственно на технике пилотирования".

"Остальное самолет сделает все для него, даже, если нужно, самолет включит автопилот и тот сам сядет на взлетно-посадочную полосу", – пояснил командующий Воздушными Силами.

18 августа агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков. В тот же день советник президента США по национальной безопасности подтвердил эту информацию.

Министр обороны Резников рассказал, что уже началось обучение на истребителях F-16 украинских пилотов, инженеров и техников в определенном количестве.

Командующий ПС заявил, что в первом приоритете для Воздушных сил есть получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.

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