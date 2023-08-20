Олещук: В Британии на F-16 будут учиться пилоты 2023 года выпуска, будущее за ними

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в эфире телемарафона заявил, что учиться на западных истребителях F-16 в Великобритании будут украинские пилоты, которы выпустились из училищ в 2023 году.

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"Я как командующий Воздушными силами понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами. Поэтому в Великобританию на обучение поехали выпускники 2023 года", – сказал он.

В Швеции будут учиться пилоты с боевым опытом — выпускники 2016 года, отметил Олещук.

По его словам, в обеих странах гибкая система подготовки, поэтому там к каждому пилоту инструкторы подходят индивидуально.

18 августа США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая пройдет в Дании. Пакет инструкций включает обучающие модули, документацию и учебные материалы для занятий в классе, содержащие информацию о конфиденциальных технологиях США.

18 августа агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков. В тот же день советник президента США по нацбезопасности подтвердил эту информацию.

Министр обороны Резников рассказал, что уже началось обучение на истребителях F-16 украинских пилотов, инженеров и техников в определенном количестве.

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