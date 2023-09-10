Украинские F-16 могут взлететь раньше, чем предполагалось – WSJ
В Киеве допускают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой. Об этом пишет Wall Street Journal.
Как пишет издание, украинские и западные официальные лица с учетом сроков начала обучения пилотов в США ожидают, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года.
По оценкам источников WSJ в Украине, США могут подготовить владеющих английским языком пилотов за пять месяцев. Направленная на обучение группа, как удалось узнать, насчитывает менее 10 пилотов, которые в достаточной степени владеют английским.
Такие пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыло, сообщил представитель Министерства обороны США.
Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лэкленд в Сан-Антонио.
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники "чрезмерно обеспокоены" уровнем владения английским языком. "Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", — сказал он.
При этом языковая подготовка пилотов считается лишь одним из препятствий, которые мешают началу боевого использования F-16 в Украине.
В частности, пишет издание, F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле на каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.
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