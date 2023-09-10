Украинские F-16 могут взлететь раньше, чем предполагалось – WSJ

В Киеве допускают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Как пишет издание, украинские и западные официальные лица с учетом сроков начала обучения пилотов в США ожидают, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года.

По оценкам источников WSJ в Украине, США могут подготовить владеющих английским языком пилотов за пять месяцев. Направленная на обучение группа, как удалось узнать, насчитывает менее 10 пилотов, которые в достаточной степени владеют английским.

Такие пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыло, сообщил представитель Министерства обороны США.

Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лэкленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники "чрезмерно обеспокоены" уровнем владения английским языком. "Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", — сказал он.

При этом языковая подготовка пилотов считается лишь одним из препятствий, которые мешают началу боевого использования F-16 в Украине.

В частности, пишет издание, F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле на каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

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