Официально. Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
"Господин президент, учитывая пункты нашего диалога, мы приняли решение передать норвежские F-16. И мы сейчас обсуждаем, когда и как", – сказал премьер Норвегии.
Он подчеркнул, что в настоящее время Норвегия переходит на более современные истребители, и несколько лет назад уже передала "значительную часть" своих самолетов Румынии.
"Сейчас два истребителя мы выделяем сразу для учебной миссии и будем рассматривать то, что осталось. Их не так много, но, надеюсь, что мы сможем передать их Украине", – сказал премьер.
Он также сообщил, что Норвегия передаст Украине "определенное количество" наборов для разминирования.
По данным норвежского издания NRK, Норвегия может передать от пяти до 10 самолетов.
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- 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
- 24 августа издание TV2 сообщило, что Норвегия будет третьей страной, которая предоставит Украине F-16. Количество пока неизвестно.
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