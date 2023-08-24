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Официально. Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 18:27
Официально. Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16 - Фото
Йонас Гар Стере (Скриншот)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Господин президент, учитывая пункты нашего диалога, мы приняли решение передать норвежские F-16. И мы сейчас обсуждаем, когда и как", – сказал премьер Норвегии.

Он подчеркнул, что в настоящее время Норвегия переходит на более современные истребители, и несколько лет назад уже передала "значительную часть" своих самолетов Румынии.

"Сейчас два истребителя мы выделяем сразу для учебной миссии и будем рассматривать то, что осталось. Их не так много, но, надеюсь, что мы сможем передать их Украине", – сказал премьер.

Он также сообщил, что Норвегия передаст Украине "определенное количество" наборов для разминирования.

По данным норвежского издания NRK, Норвегия может передать от пяти до 10 самолетов.

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  • 20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа издание TV2 сообщило, что Норвегия будет третьей страной, которая предоставит Украине F-16. Количество пока неизвестно.

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Оксана Житнюк
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