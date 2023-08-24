Официально. Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Господин президент, учитывая пункты нашего диалога, мы приняли решение передать норвежские F-16. И мы сейчас обсуждаем, когда и как", – сказал премьер Норвегии.

Он подчеркнул, что в настоящее время Норвегия переходит на более современные истребители, и несколько лет назад уже передала "значительную часть" своих самолетов Румынии.

"Сейчас два истребителя мы выделяем сразу для учебной миссии и будем рассматривать то, что осталось. Их не так много, но, надеюсь, что мы сможем передать их Украине", – сказал премьер.

Он также сообщил, что Норвегия передаст Украине "определенное количество" наборов для разминирования.

По данным норвежского издания NRK, Норвегия может передать от пяти до 10 самолетов.

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20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают на эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

24 августа издание TV2 сообщило, что Норвегия будет третьей страной, которая предоставит Украине F-16. Количество пока неизвестно.

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